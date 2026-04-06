Πάσχα στην Αθήνα: Επιστρέφονται διπλώματα και πινακίδες από τη Δημοτική Αστυνομία – Ποιοι εξαιρούνται

Ενόψει των εορτών του Πάσχα και με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών.
Η διαδικασία επιστροφής ξεκινάει επίσημα την 7η Απριλίου.
Πού και πότε θα γίνεται η παραλαβή
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για να παραλάβετε τα στοιχεία του οχήματός σας ή το δίπλωμά σας, είναι απολύτως απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:
- Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.
- Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (σε ισχύ).
- Την Αστυνομική σας Ταυτότητα.
Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση (π.χ. μέσω gov.gr ή ΚΕΠ).
Ποιοι δεν παίρνουν πίσω τα διπλώματά τους
Υπάρχουν αυστηρές εξαιρέσεις. Οι άδειες δεν θα επιστραφούν στις εξής περιπτώσεις:
Όταν η αφαίρεση έγινε για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης. Αυτό περιλαμβάνει το παρκάρισμα σε ράμπες ΑμεΑ και σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (πινακίδες Ρ-71, Ρ-72).
Όταν η παρακράτηση αφορά την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις δικαστικές αρχές.
