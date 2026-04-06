Πάσχα στην Αθήνα: Επιστρέφονται διπλώματα και πινακίδες από τη Δημοτική Αστυνομία – Ποιοι εξαιρούνται

Ενόψει των εορτών του Πάσχα και με σκοπό τη διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους, η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Η διαδικασία επιστροφής ξεκινάει επίσημα την 7η Απριλίου.

Πού και πότε θα γίνεται η παραλαβή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για να παραλάβετε τα στοιχεία του οχήματός σας ή το δίπλωμά σας, είναι απολύτως απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

Την Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος.

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (σε ισχύ).

Την Αστυνομική σας Ταυτότητα.

Σε περίπτωση που η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση (π.χ. μέσω gov.gr ή ΚΕΠ).

Ποιοι δεν παίρνουν πίσω τα διπλώματά τους

Υπάρχουν αυστηρές εξαιρέσεις. Οι άδειες δεν θα επιστραφούν στις εξής περιπτώσεις:

Όταν η αφαίρεση έγινε για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης. Αυτό περιλαμβάνει το παρκάρισμα σε ράμπες ΑμεΑ και σε θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (πινακίδες Ρ-71, Ρ-72).

Όταν η παρακράτηση αφορά την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις δικαστικές αρχές.