Διπλωματία του «όλα ή τίποτα»: Γιατί είναι σημαντική η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ για το Ιράν;

Με άξονα το αγαπημένο του ψηφιακό βήμα, την πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επαναπροσδιορίζει εν κινήσει το δόγμα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει ο Αμερικανός ανταποκριτής του Sky News στην Ουάσινγκτον, Ντέιβιντ Μπλέβινς, μέσα σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει παρουσιάσει τρεις διαφορετικές διαπραγματευτικές προσεγγίσεις όσον αφορά την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η τελευταία του παρέμβαση δεν αποτελεί απλώς μια ρητορική έξαρση, αλλά ένα κομβικό σημείο καμπής με βαθιές περιφερειακές προεκτάσεις.

Η «σκακιέρα» του κόλπου και η εσωτερική αντίσταση

Το νέο αφήγημα του Τραμπ υπερβαίνει το γνώριμο δίλημμα ανάμεσα σε μια «ιστορική συμφωνία» ή την απόλυτη ρήξη, διατηρώντας τις πιθανότητες στο οριακό 50-50. Για πρώτη φορά, επιχειρεί να συγκεράσει τους όρους των αμερικανο-ιρανικών διαπραγματεύσεων με την ενεργή συμμετοχή άλλων ισχυρών κρατών του Κόλπου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Μπλέβινς, η εξίσωση έχει καταστεί εξαιρετικά περίπλοκη. Ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει εμπόδια μόνο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά βάλλεται και εκ των έσω.

Οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι στην ίδια του την «αυλή» προβάλλουν σθεναρή αντίσταση, προειδοποιώντας πως μια βεβιασμένη συμφωνία αυτή τη στιγμή θα λειτουργούσε ως συγχωροχάρτι, απαλλάσσοντας την Τεχεράνη από τις γεωπολιτικές της ευθύνες.

Οι συμφωνίες του Αβραάμ ως διπλωματικό τελεσίγραφο

Μέσα σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να ανασύρει τον ακρογωνιαίο λίθο της διπλωματίας της πρώτης του θητείας: τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Πλέον, χρησιμοποιεί την ιστορική συμφωνία εξομάλυνσης των αραβο-ισραηλινών σχέσεων ως απόλυτο προαπαιτούμενο.

Συνδέοντας άμεσα την ειρηνευτική διαδικασία του Ιράν με το ευρύτερο δίκτυο των Συμφωνιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές πως η προσχώρηση δεν είναι προαιρετική.

«Μετά από όλη τη δουλειά που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συναρμολογήσουν αυτό το πολύπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον ταυτόχρονα, να υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο άξονας Ριάντ-Ντόχα και το στοίχημα της ισορροπίας

Οραματιζόμενος ένα σύμφωνο που θα «χαίρει σεβασμού όσο κανένα άλλο που έχει υπογραφεί ποτέ», ο Τραμπ έθεσε αυστηρό χρονοδιάγραμμα και κατονόμασε τους κεντρικούς παίκτες. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ καλούνται να ηγηθούν της διαδικασίας με άμεση υπογραφή, δίνοντας το σύνθημα στα υπόλοιπα έθνη να ακολουθήσουν.

Ο Τραμπ επισφράγισε την πρόθεσή του με μια τελεσιγραφική προειδοποίηση: «Εάν δεν το κάνουν, δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία, καθώς αυτό δείχνει κακή πρόθεση». Με αυτή τη δήλωση, έδωσε ουσιαστικά εντολή στο διπλωματικό του επιτελείο να «ξεκινήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία» τη διαδικασία, πιέζοντας τις αραβικές πρωτεύουσες να εγκαταλείψουν την πολιτική των ίσων αποστάσεων.

Όπως ανέλυσε ο καθηγητής Μάικλ Κλαρκ, κορυφαίος αναλυτής άμυνας του Sky News, λίγα λεπτά πριν την ανάρτηση στο Truth Social, η αρχιτεκτονική ασφαλείας της Μέσης Ανατολής βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο. Αν και οι Συμφωνίες του Αβραάμ άλλαξαν τον χάρτη, τα ερωτήματα για το πραγματικό τους βάθος και τη δέσμευση των συμμετεχόντων παραμένουν.

Η απόπειρα του Τραμπ να τις εργαλειοποιήσει ως μοχλό γεωπολιτικής πίεσης για να εγκλωβίσει διπλωματικά το Ιράν, συνιστά ένα ριψοκίνδυνο αλλά καινοτόμο πολιτικό ελιγμό, που θα δοκιμάσει τόσο τις αντοχές των αραβικών καθεστώτων όσο και την ίδια την επιρροή της Ουάσινγκτον στην περιοχή.