Πασχαλινό μπλόκο στον Ε-65 από τους αγρότες: Διαμαρτυρία για πληρωμές, κόστος παραγωγής και ΟΠΕΚΕΠΕ

Στον κόμβο του Ε-65 στην Καρδίτσα έστησαν τα τρακτέρ τους οι αγρότες της περιοχές, διαμαρτυρόμενοι για τη μη καταβολή των πληρωμών, ζητώντας παράλληλα να αποδοθούν ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων πληρωμών, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και πλήρη αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Παράλληλα, ζητούν επιστροφή των χρημάτων που έχουν χαθεί τα προηγούμενα χρόνια. και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους θεωρούν υπεύθυνους, ανεξαρτήτως θέσης για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει το karditsalive.net, στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η επιβολή πλαφόν στις τιμές λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και αγροτικών εφοδίων στα επίπεδα προ πενταετίας, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο με τιμή στο 1 ευρώ το λίτρο, φθηνό ρεύμα στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, η υλοποίηση αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων, η διαγραφή χρεών προς τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, η παύση των διώξεων και των αγροτοδικείων, καθώς και η απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο.

Αρχικά η αστυνομία είχε τοποθετήσει κλούβες, εμποδίζοντας τους αγρότες να ανέβουν στον δρόμο. Ωστόσο, μετά από πιέσεις των διαδηλωτών ανέβηκαν πέντε τρακτέρ πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ε65 και στην ευρύτερη περιοχή.