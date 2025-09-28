Πασίγνωστος ηθοποιός παρέσυρε 10 αυτοκίνητα και έφυγε από το σημείο: Κινδυνεύει με αυτόφωρο

Πασίγνωστος ηθοποιός παρέσυρε 10 αυτοκίνητα σε περιοχή των βορείων προαστίων, με την αστυνομία να τον αναζητά και τελικά το βράδυ της Κυριακής να παρουσιάζεται ο ίδιος στην Τροχαία.

Όπως αναφέρει το Mega, ο πασίγνωστος ηθοποιός παρουσιάστηκε στην Τροχαία των βορείων προαστίων για να δώσει εξηγήσεις για το συμβάν, ενώ οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ενδεχομένως να συλληφθεί, καθώς η πρόκληση ζημιών και η απομάκρυνση μετά από το τροχαίο συνιστά πλημμέλλημα και αυτόφωρο αδίκημα.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με μαρτυρίες ο ηθοποιός βρισκόταν υπό την επήρρεια αλκοόλ, κάτι που διετευνάται από την αστυνομία.

Πώς προκάλεσε το ατύχημα ο πασίγνωστος ηθοποιός

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε 10 συνολικά αυτοκίνητα για να καταλήξει σε τοίχο.

Επειδή ήταν βράδυ και το σπίτι του ηθοποιού είναι κοντά, άφησε το αυτοκίνητο στο σημείο και πήγε στην κατοικία του. Στη συνέχεια επικοινώνησε με άτομα της οικογενείας του που τόν ενημέρωσαν ότι τον αναζητάει η αστυνομία και εκείνος πήγε στο τμήμα για εξηγήσεις.