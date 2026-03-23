Πασίγνωστος TikToker, μοντέλα και ηθοποιός σε κύκλωμα με απάτες ΕΦΚΑ: 22 συλλήψεις εμπλεκόμενων

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση δαιδαλώδους κυκλώματος που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή 11 εκατομμυρίων ευρώ, με εμπλεκόμενους πασίγνωστο TikToker, μοντέλο και ηθοποιό.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να δρούσε μέσω εταιρειών «βιτρινών» και τιμολογίων, καταφέρνοντας τεράστια ζημία στο ελληνικό δημόσιο, όπως αναφέρει και το Star.

Πώς δρούσε το κύκλωμα στον ΕΦΚΑ

Οι επιτήδειοι είχαν στήσει εικονικές εταιρείες και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Αποτέλεσμα ήταν να έχουν επιφέρει ζημιά 22 εκατομμύρια ευρώ στον οργανισμό. Επιπλέον, κέρδιζαν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών, επιφέροντας ζημιά 11 εκατομμυρίων στο ελληνικό Δημόσιο.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυράνθρωπων», ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκονται ένας ηθοποιός, ένα μοντέλο και ένας γνωστός TikToker.