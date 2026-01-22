Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που έχασε τη ζωή του στο Άστρος - Μαρτυρία φίλου του

Θρήνος για τον λιμενικό που έχασε τη ζωή του στο Άστρος Κυνουρίας. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας - Κορινθίας - Αρκαδίας, Χρήστος Γαλάνης στο Mega «οι λιμενικοί εκτελούσαν υπηρεσία λόγω της κατάστασης με τις έντονες καιρικές συνθήκες. Έπρεπε να κάνουν έλεγχο και να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών που βρίσκονταν μέσα στην μαρίνα και να απομακρύνουν οποιονδήποτε υπήρχε εκεί».

Ο ίδιος μίλησε για τον ζήλο και την αυταπάρνηση των ανδρών του Λιμενικού σε τέτοιες περιπτώσεις και επιβεβαίωσε ότι τον συνάδερφό του τον παρέσυρε ένα μεγάλο κύμα και έπεσε μέσα στην θάλασσα.

Όπως ανέφερε ο κ.Γαλάνης μαζί του ήταν και η διοικήτρια «η οποία παρασύρθηκε και αυτή. Το θετικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία της». Επίσης τόνισε ότι «αριθμούμε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Ένας οικογενειάρχης που δεν θα γυρίσει στο σπίτι του. Ήταν πατέρας ενός εννιάχρονου παιδιού.

Φίλος του μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι «τον πήρα τηλέφωνο να δω μήπως δεν δουλεύει, να πάμε να δούμε το χιόνι και μου είπε ότι λόγω κακοκαιρίας θα ήταν στο λιμάνι. Είχε υπερβάλοντα ζήλο με τη δουλειά του. Ήταν εκεί γιατί προσπαθούσε να πει σε όσους πήγαιναν στο σημείο να απομακρυνθούν γιατί ήταν δυνατά τα κύματα και δυστυχώς έγινε το κακό γι αυτόν. Τον χτύπησε από πίσω το κύμα, μάλλον χτύπησε το κεφάλι του πέφτοντας στον μώλο».