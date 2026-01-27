Πατέρας Λυγγερίδη: «Δεν σκότωσαν μπάτσο, σκότωσαν τη δημοκρατία» - «Οι δράστες πανηγύριζαν»

Με αλλεπάλληλες καταθέσεις που συγκλίνουν στον οργανωμένο χαρακτήρα της επίθεσης συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κατέθεσαν ο πατέρας, η αδελφή και συνάδελφος του θύματος. Ο πατέρας του αστυνομικού περιέγραψε τον γιο του ως άριστο μαθητή και αθλητικό νέο που επέλεξε συνειδητά να γίνει αστυνομικός.

«Όχι για εξουσία, αλλά για να προσφέρει», ανέφερε, αμφισβητώντας ότι επρόκειτο για τυχαία επεισόδια. Για τη μοιραία νύχτα κατέθεσε ότι η οικογένεια ενημερώθηκε αρχικά πως «χτύπησε στο πόδι», χωρίς να γίνει σαφές το μέγεθος της κατάστασης.

Πατέρας Λυγγερίδη: «Δεν σκότωσαν μπάτσο, σκότωσαν τη δημοκρατία»

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπως είπε, έγινε γνωστό ότι είχε δεχθεί φωτοβολίδα στον μηρό. «Δεν ήταν κάτι ελαφρύ», σημείωσε, ενώ χαρακτήρισε την επίθεση οργανωμένη. «Δεν σκότωσαν έναν μπάτσο. Σκότωσαν τη δημοκρατία», είπε στο δικαστήριο.

Η αδελφή του αστυνομικού κατέθεσε ότι βρισκόταν στην Κω όταν ειδοποιήθηκε. «Μου είπαν ότι έχει χτυπήσει στο πόδι και να πάω Αθήνα. Να μη διαβάσω τίποτα», ανέφερε. Όπως είπε, όταν προσγειώθηκε διάβασε ότι ο αδελφός της βρισκόταν σε κώμα.

Η μάρτυρας περιέγραψε ότι ακολούθησε ενημέρωση για εγκεφαλικό θάνατο, ενώ είχε προηγηθεί ακρωτηριασμός του ποδιού. «Λέγαμε να γίνει, μήπως αντέξει ο οργανισμός του. Το πρόβλημα ήταν στον εγκέφαλο», κατέθεσε.

Αναφερόμενη στα επεισόδια, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για αυθόρμητη κίνηση. «Δεν ήταν παιδιά που απλώς βρέθηκαν εκεί. Φορούσαν μαύρα, μάσκες full face. Ήξεραν ότι θα υπάρχει αστυνομία», είπε, προσθέτοντας: «Βγήκαν από το γήπεδο, ρώτησαν πού είναι η διμοιρία και πήγαν».

Αμέσως μετά κατέθεσε συνάδελφος του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή της επίθεσης. Όπως ανέφερε, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα υπήρξε ενημέρωση για έξοδο περίπου 200 ατόμων με μολότοφ και φωτοβολίδες. «Ήρθαν μαζικά και συντεταγμένα. Δεν ήταν τσούρμο», είπε.

Δίκη Λυγγερίδη: «Οι δράστες πανηγύριζαν»

Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού οι επιθέσεις συνεχίστηκαν. «Ο Γιώργος μας ζητούσε να του βγάλουμε τη φωτοβολίδα. Αυτοί πανηγύριζαν», κατέθεσε, προσθέτοντας ότι οι δράστες είχαν καλυμμένα πρόσωπα και δεν ήταν δυνατή η αναγνώρισή τους.

Μια οργανωμένη επίθεση και ανεξέλεγκτη ένταση περιέγραψε στο δικαστήριο ο επικεφαλής της διμοιρίας, σκιαγραφώντας καρέ-καρέ τα γεγονότα που οδήγησαν στον βαρύ τραυματισμό συναδέλφου του από ευθεία βολή φωτοβολίδας. Η κατάθεση φωτίζει όχι μόνο τη σφοδρότητα των επεισοδίων, αλλά και τις κρίσιμες αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Σύμφωνα με την κατάθεση, περίπου 200 άτομα κινήθηκαν συντεταγμένα, με συνθήματα μίσους και απειλές κατά της ζωής των αστυνομικών και των οικογενειών τους. Πριν καν εκτοξευθεί το πρώτο αντικείμενο, οι φωνές είχαν ήδη προαναγγείλει τη σύγκρουση. Λίγο μετά τις 21:20, άτομο που –κατά τον μάρτυρα– είχε ηγετικό ρόλο, έδωσε το σύνθημα της επίθεσης.

Κατά τη δεύτερη φάση των επεισοδίων, αστυνομικοί είδαν καθαρά την τροχιά ναυτικής φωτοβολίδας σε ευθεία βολή. Το βλήμα καρφώθηκε στο πόδι του συναδέλφου τους, Γιώργου. «Ήμουν δίπλα του. Για εμάς ο χρόνος σταμάτησε», κατέθεσε.

Η φωτοβολίδα δεν είχε εκτονωθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να καίει μέσα στο σώμα του τραυματία. Την ώρα που οι συνάδελφοί του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, οι επιθέσεις όχι μόνο συνεχίστηκαν, αλλά εντάθηκαν, με νέες ρίψεις μολότοφ.

Μία μολότοφ έπληξε εκ νέου το τραυματισμένο πόδι, εκτινάσσοντας τον αστυνομικό. Παρά τους δευτερεύοντες τραυματισμούς των υπολοίπων, η προτεραιότητα ήταν μία: η διάσωση του συναδέλφου τους.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αποφασίστηκε η μεταφορά του σε ασφαλέστερο σημείο, ενώ –όπως περιγράφηκε– από το πλήθος ακούγονταν κραυγές χαράς.