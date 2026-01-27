Νέα μαρτυρία για τη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα: «Μύριζε υγραέριο για κανένα μήνα»

Νέες μαρτυρίες ήρθαν στο φως για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, που στέρησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες.

Η αδελφή της 44χρονης Ελένης Κατσαρού, θύματος της φωτιάς στη μπισκοτοβιομηχανία, δήλωσε ότι το εργοστάσιο μύριζε υγραέριο ένα μήνα και ότι για το περιστατικό είχαν απευθυνθεί σε υπευθύνους.

«Ακόμα δεν ξέρει κανένας πώς έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι άρχισε η φωτιά από μέσα και ξαφνικά ακούστηκε το ''μπαμ''. Έμαθα μετά το συμβάν ότι μύριζε. Όταν πήγαιναν στις τουαλέτες, μύριζε πάρα πολύ υγραέριο,αυτό έχω μάθει. Μύριζε, για κανένα μήνα.

Το έλεγαν εκεί στον χώρο εργασίας, αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Το προσωπικό πήγαινε να δουλέψει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει και όχι να γίνει αυτό που έγινε. Δούλευε νύχτα γιατί βολευόταν γιατί είχε ένα παιδάκι και ήθελε να έχει περισσότερο χρόνο ώστε να ασχολείται με το παιδί της.

Το παιδί της είναι 14 χρονών. Το παιδί είναι ακόμα σε σοκ. Όσο να είναι, έχει συνηδειτοποιήσει τι έχει γίνει αλλά είναι και ένα παιδί. Δεν είναι ενήλικας», δήλωσε.

Το χρονικό

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 04:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, όταν στον χώρο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι. Οι οκτώ κατάφεραν να απομακρυνθούν, ενώ πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά επτά άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων κατέρρευσε. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο, ομάδες της 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, drone και βοηθητικά οχήματα, με τη συνδρομή υδροφόρων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.