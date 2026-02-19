Δικηγόροι θυμάτων της Κιβωτού: «Ο πατέρας Αντώνιος αντί να απολογηθεί στο δικαστήριο, προτίμησε την τηλεόραση»

Οι συνήγοροι των Θυμάτων της Κιβωτού του Κόσμου, με αφορμή την εισαγγελική πρόταση για τον Πατέρα Αντώνιο με φόντο τις υποθέσεις σκληρών τιμωριών σε παιδιά στις δομές, δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι προπαθούσε να αποφύγει τις ερωτήσεις των δικαστηρίων και για αυτό το λόγο «απολογούνταν στις τηλεοπτικές εκπομπές».

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή τους οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης και Ηρώ Μεταξάκη αναφέρουν τα εξής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Το Εφετείο, μετά από ακροαματική διαδικασία 9 μηνών, καταδίκασε ομοφώνως σε β' βαθμό τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις στενούς συνεργάτες του για ξυλοδαρμούς, απομονώσεις και εξαναγκαστικές, εξαντλητικές εργασίες σε βάρος ανηλίκων, επιβάλλοντας στον π. Αντώνιο φυλάκιση 9,5 ετών, ενώ αθώωσε δύο άλλους κατηγορουμένους, έναν εξ αυτών απόντα.

Διαβάστε επίσης: Κιβωτός του Κόσμου: Ποινή φυλάκισης 9,5 ετών στον πατέρα Αντώνιο

Το Δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, ζητά να διερευνηθούν οι ψευδείς καταθέσεις τεσσάρων πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού, που ανακάλεσαν τις αρχικές ενοχοποιητικές καταθέσεις τους, καθώς και να αναζητηθούν τυχόν ηθικός αυτουργός και συνεργοί.

Ο πάτερ Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας, ενόψει των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος του, ιδίως της δίκης των ασελγειών στις 18.03.20», ανέφερε η ανακοίνωση.