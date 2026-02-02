Πατήσια: Κουκουλοφόροι έσπασαν καταστήματα και ATM - Τέσσερις προσαγωγές

Τέσσερεις προσαγωγές έγιναν σήμερα (2/2) τα ξημερώματα, καθώς, κουκουλοφόροι προκάλεσαν ζημιές σε ΑΤΜ τραπεζών καθώς και σε ένα κατάστημα τηλεποικωνιών, στα Πατήσια.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επιδρομή 15 ατόμων . Η αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενημέρωθηκε για το περιστατικό περίπου στη 1:20 τα μεσάνυχτα. Τα 15 άτομα βγαίνοντας από τον ΗΣΑΠ στα Άνω Πατήσια και κατευθυνόμενοι προς τη λεωφόρο Πατησίων προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα σπάζοντας βιτρίνες. Η δράση τους συνεχίστηκε για 60 περίπου μέτρα προς το κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η ασφάλεια προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες.