Πατήσια: Τρόμος για οδηγό λεωφορείου - Μεθυσμένος επιβάτης του έσπασε τη γνάθο

Οδηγός λεωφορείου ξυλοκοπήθηκε από επιβάτη τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/09). Πρόκειται για οδηγό της γραμμής 500 που εξυπηρετεί όλη τη νύχτα και ενώνει τον Πειραιά με την Κηφισιά.
Όταν το λεωφορείο βρισκόταν στα Άνω Πατήσια στη στάση «Αγία Βαρβάρα», ο επιβάτης είχε χτυπήσει το μεσαίο κουδούνι για να κατέβει.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτη Νικολακόπουλο, τελικά ο επιβάτης δεν κατέβηκε και πήγε στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να την χτυπάει. Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε την μπροστινή πόρτα τελικά, αλλά ο επιβάτης και πάλι δεν κατέβηκε.
Αντιθέτως γύρισε προς το μέρος του οδηγού και τον χτύπησε και του έσπασε τη γνάθο. Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού ο άνθρωπος φαινόταν μεθυσμένος.
