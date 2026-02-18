Στην Πάτμο το έργο διευθέτησης ομβρίων τέθηκε σε αναστολή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα και το νησί να μοιάζει πλημμυρισμένο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Patmos Times, το έργο που ανεστάλλει θεωρείται οριστική λύση στα προβλήματα του νησιού και πλέον «βρέθηκε» ένα μεγαλο κενό στην μελέτη.

Ο λόγος που τέθηκε σε αναστολή το έργο φέρεται να είναι πως στην μελέτη δεν υπήρξε πρόβλεψη για την υψομετρική διαφορά θάλασσας και στεριάς.

Όσα υπήρχαν στην μελέτη

Διευθέτηση των υδάτων του ποταμού Περδικάρη.

Τα όμβρια ύδατα από το γήπεδο θα οδηγούνται με κατάλληλους υπόγειους σωλήνες στη θάλασσα στην περιοχή του Κονσολάτου.

Τα όμβια από τις περιοχές του Δημοτικού Σχολείου και του Αγίου Πνεύματος θα οδηγούνται στη θαλάσσια περιοχή Χοχλακά.

Τα όμβρια που θα φθάνουν στην πλατεία θα οδηγούνται σε υπόγεια μεγάλη δεξαμενή που θα βρίσκεται έμπροσθεν του αγάλματος της Δημήτρας Θεμέλη και με ειδικές αντλίες θα πηγαίνουν στη θάλασσα.

Παρόλο που το σχέδιο παρουσιαζόταν ως λύση, μια πλημμύρα αποκάλυψε την έλλειψη της μελέτης.