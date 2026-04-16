Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε στο Χαμόγελο του Παιδιού εκμετάλλευση από τον πατέρα του

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας υπόθεση εκμετάλλευσης ενός 12χρονου παιδιού από τον πατέρα του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν το παιδί τηλεφώνησε στο Χαμόγελο του Παιδιού καταγγέλλοντας ότι ο πατέρας του το εξαναγκάζει να περιπλανιέται στους δρόμους προσπαθώντας να πουλήσει διάφορα προϊόντα

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η κατάσταση αυτή συνέβαινε για περίπου δύο χρόνια, με το παιδί να δουλεύει σε διάφορες περιοχές ανά την χώρα.

Ο εφιάλτης του μικρού έλαβε τέλος χθες, Τετάρτη 15 Απριλίου στην Πάτρα. Από το Χαμόγελο του Παιδιού υπήρξε άμεση κινητοποίηση, καθώς αμέσως επικοινώνησε με την Αστυνομία που κατάφερε να εντοπίσει το ανήλικο παιδί.

Έτσι, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης, με τις Αρχές να προβαίνουν στις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Ο ανήλικος έχει ήδη μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για προσωρινή φιλοξενία, αφού πρώτα υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του 12χρονου συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Εισαγγελέα.