Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε ανήλικο να γονατίσει και τον χτύπησε τραβώντας βίντεο

Ακόμα ένα περιστατικό βίας ανηλίκων έρχεται στο φως. 16χρονος στην Πάτρα ανάγκασε ανήλικο να γονατίσει, τον χτύπησε και τράβηξε σε βίντεο τις πράξεις του.

Σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01) στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία πατέρας ανήλικου, ένας 16χρονος υπήκοος Ρουμανίας φέρεται να ανάγκασε τον 15χρονο γιο του να γονατίσει και στη συνέχεια να τον χτυπήσει με γροθιές. Επιπλέον, φέρεται να κατέγραψε τις πράξεις του με το κινητό του τηλέφωνο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών, η οποία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ ο 16χρονος φερόμενος ως δράστης αναζητείται.

