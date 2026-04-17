Πάτρα: 16χρονος ξυλοκόπησε και λήστεψε 20χρονο μέσα στο σπίτι του - Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του

Σοβαρό περιστατικό ληστείας έλαβε χώρα στην Πάτρα, το οποίο εξιχνιάστηκε μετά την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η υπόθεση αφορά επίθεση σε βάρος 20χρονου άνδρα, η οποία σημειώθηκε προχθές το απόγευμα μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος μαζί με άγνωστο ακόμη συνεργό του, εισέβαλλε στο σπίτι του θύματος και με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών του έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο αλλά και ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ληστεία δεν έγινε σε δημόσιο χώρο, αλλά μέσα στο σπίτι του θύματος.

Μετά την καταγγελία, διεξήχθη έρευνα για το περιστατικό, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης και να καταφέρνουν να φτάσουν στην ταυτοποίηση του 16χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του. Η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.