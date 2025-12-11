Πάτρα: 25χρονος προσπάθησε να σταματήσει 89χρονη που σκότωνε κουτάβια – Συνελήφθη η ηλικιωμένη

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μία 89χρονη γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest, ένας 25χρονος που αντιλήφθηκε το γεγονός προσπάθησε να την αποτρέψει, πετώντας της πέτρα και τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα ζώα, αντέδρασε χτυπώντας τον νεαρό στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο των κουταβιών και προχώρησαν σε συλλήψεις. Με εντολή του εισαγγελέα, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για κακουργηματική πράξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.