Μενού

Πάτρα: 25χρονος προσπάθησε να σταματήσει 89χρονη που σκότωνε κουτάβια – Συνελήφθη η ηλικιωμένη

Σοκαριστικό περιστατικό στην Πάτρα όταν 89χρονη συνελήφθη για θανάτωση κουταβιών και 25χρονος προσπάθησε να την εμποδίσει.

Reader symbol
Newsroom
ελασ
Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μία 89χρονη γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω να θανατώνει δύο κουτάβια σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest, ένας 25χρονος που αντιλήφθηκε το γεγονός προσπάθησε να την αποτρέψει, πετώντας της πέτρα και τραυματίζοντάς την ελαφρά.

Η ηλικιωμένη, κρατώντας μεταλλικό αντικείμενο με το οποίο φέρεται να είχε σκοτώσει τα ζώα, αντέδρασε χτυπώντας τον νεαρό στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο των κουταβιών και προχώρησαν σε συλλήψεις. Με εντολή του εισαγγελέα, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 89χρονη κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για κακουργηματική πράξη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ