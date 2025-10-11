Μενού

Πάτρα: Αναζητούνται γονείς που εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας

Στην Πάτρα η Αστυνομία αναζητάει γονείς που εγκατέλειψαν τον ανήλικο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας της πόλης.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σοκ προκαλεί η αδιαφορία που έδειξαν γονείς στην Πάτρα σε βάρος του ανήλικου παιδιού τους με αυτισμό, το οποίο αρνήθηκαν να παραλάβουν από κέντρο ημερήσιας φροντίδας της πόλης.

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, ο 53χρονος πατέρας, μετέφερε χθες Παρασκευή (10/10) στις 6 το απόγευμα τον 17χρονο γιο του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό, προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα.

Ωστόσο, μετά το τέλος του προγράμματος και ενώ οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς για να παραλάβουν το παιδί, εκείνοι αρνήθηκαν και φέρεται να αδιαφόρησαν ακόμη και για τη διανυκτέρευσή του, θέτοντας τον 17χρονο σε κίνδυνο.

Τελικά, το ανήλικο παιδί παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 10 το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ενώ η Αστυνομία αναζητά τους γονείς, προκειμένου να συλληφθούν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ