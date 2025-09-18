Πάτρα: Άνδρας σημάδεψε με όπλο οδηγό στη μέση του δρόμου - Τού ζήτησε 1.000 ευρώ

Περιστατικό εκβιασμού καταγράφηκε χθες το μεσημέρι (17/9) στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας πλησίασε οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό του, τον σημάδεψε με περίστροφο και πιστόλι, απαιτώντας 1.000 ευρώ ως «οφειλή».

Μάλιστα, όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης για το συμβάν στην Πάτρα, ο άνδρας πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που στο σημείο βρήκαν και κατέσχεσαν έναν κάλυκα. Σε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου εντοπίστηκε ένα μικρό οπλοστάσιο:

Δίκαννο με κομμένη κάννη

Κυνηγετική καραμπίνα

161 φυσίγγια και 13 κάλυκες

4 μαχαίριαΑστυνομικός φάρος

Ρόπαλο μπέιζμπολ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από pelop.gr