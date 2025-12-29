Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με το thebest.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της πτώσης.
