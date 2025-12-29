Μενού

Πάτρα: Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι – Μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο

Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα υπό άγνωστες συνθήκες και μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με το thebest.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου, με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια της πτώσης.

