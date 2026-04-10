Πάτρα: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» μετά από καθίζηση σε δρόμο - Τραυματίστηκε εργαζόμενος

Καθίζηση σημειώθηκε στο οδόστρωμα, επί της οδού που οδηγεί στο Δασύλλιο, από την πλευρά της οδού Καρόλου, στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να «βυθιστεί» απορριμματοφόρο.

Σύμφωνα με το tempo24.news, όλα συνέβησαν στις 7:30 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην οδό Αλσυλλίου μετά την Καρόλου. Ενώ περνούσε το απορριμματοφόρο του Δήμου με τρεις εργαζόμενους, το οδόστρωμα βούλιαξε και μάλιστα σχημάτισε μία μεγάλη λακούβα.

Η ρόδα του απορριμματοφόρου έπεσε μέσα, έσπασε ο αγωγός της ΔΕΥΑΠ και πλημμύρισε ένα σπίτι που ήταν το υπόγειο ενός διώροφου στην αριστερή πλευρά της οδού. Ένας εργαζόμενος του Δήμου τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ μεγάλες είναι οι ζημιές και στο σπίτι που πλημμύρισε. Γερανός έσπευσε στο σημείο για να σηκώσει το απορριμματοφόρο, ενώ θα επέμβει και η ΔΕΥΑΠ. Οι περίοικοι θεωρούν ότι το νερό ενδεχομένως να έτρεχε όλη τη νύχτα με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρήσει.