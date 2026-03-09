Πάτρα: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Περιβόλα - Κινητοποίηση των Αρχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) στην Πάτρα έπειτα από έκρηξη σε επαγγελματική μονάδα που ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου, στην Περιβόλα Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24 η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία φορτηγού μέσα στο εργοστάσιο, τη στιγμή που ξεφόρτωνε ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Από το περιστατικό δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
