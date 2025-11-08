Πάτρα: «Τις έδειξα για λόγους διδασκαλίας» λέει ο εκπαιδευτικός για τις γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων

Στην Πάτρα συνελήφθη ένας εκπαιδευτικός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, μετά από καταγγελία γονέα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από καταγγελία του πατέρα μιας 15χρονης μαθήτριας και εξέταση της τελευταίας παρουσία παιδοψυχολόγου, ο εκπαιδευτικός φέρεται να έδειξε στην μαθήτρια φωτογραφίες από το κινητό του που απεικόνιζαν γεννητικά όργανα ανηλίκων. Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκε το κινητό του εκπαιδευτικού, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και υπολογιστής, τα οποία θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος διδάσκει σε ειδικό σχολείο της πόλης. Η καταγγελία έγινε την Πέμπτη (06/11), όταν η ανήλικη αποκάλυψε στους γονείς της ότι ο εκπαιδευτικός την είχε πάρει αγκαλιά, της χάιδεψε τα μαλλιά και ταυτόχρονα της έδειχνε γυμνές φωτογραφίες παιδιών ηλικίας 5 και 7 ετών.

Ο πατέρας της ανήλικης κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο καθηγητής να εντοπιστεί στο σχολικό συγκρότημα και να προσήχθη στην Ασφάλεια Πατρών. Εκεί, στο κινητό του βρέθηκαν τέσσερις γυμνές φωτογραφίες των παιδιών του.

Ο εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψή του και σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν του. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στην κατοικία του στην Κορινθία, όπου κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι και ένας υπολογιστής για εργαστηριακή ανάλυση, μαζί με το κινητό του.