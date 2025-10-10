Πάτρα: Ένοχος ο 50χρονος που δολοφόνησε τη Γαρυφαλλιά - Ποινή φυλάκισης για 18 έτη

O άνδρας, ο οποίος το Νοέμβριο του 2024 είχε δολοφονήσει τη Γαρυφαλλιά στην Πάτρα κρίθηκε ένοχος.
Υπενθυμίζεται ότι, ο - 50χρονος σήμερα - πρώην σύντροφό της την είχε δολοφονήσει σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστήριο της Αμαλιάδας.
Η υπεράσπιση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας, ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε.
Διαβάστε επίσης: Τη χτυπά και πέφτει αναίσθητη: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα
Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.
Πάτρα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς
Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ήρθε στο φως και βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 36χρονης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024. Το υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας και καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας.
Στο βίντεο, η Γαρυφαλλιά φαίνεται να βγαίνει από ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ και να κοιτάζει γύρω της, προτού εμφανιστεί ο κατηγορούμενος. Οι δύο φαίνονται να μιλούν για λίγα δευτερόλεπτα, όμως σύντομα χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, όπου δεν υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα.
