Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία της 36χρονης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, τον Νοέμβριο του 2024. Το υλικό προέρχεται από κάμερα ασφαλείας και καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας, λίγα λεπτά πριν δεχθεί τη θανατηφόρα επίθεση από τον τότε σύντροφό της.

Η υπόθεση επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, καθώς ξεκίνησε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αμαλιάδας, με κατηγορούμενο τον 50χρονο πρώην σύντροφό της, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, η Γαρυφαλλιά φαίνεται να βγαίνει από ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ και να κοιτάζει γύρω της, προτού εμφανιστεί ο κατηγορούμενος. Οι δύο φαίνονται να μιλούν για λίγα δευτερόλεπτα, όμως σύντομα χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, όπου δεν υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα.

Λίγο μετά, η γυναίκα επανεμφανίζεται στο πλάνο τραυματισμένη, με χτύπημα στο πρόσωπο, και πέφτει αναίσθητη στο έδαφος. Ο φερόμενος δράστης προσπαθεί να τη συνεφέρει, την ταρακουνά και ζητά βοήθεια από περαστικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος παραμόνευε το θύμα έξω από το ξενοδοχείο και μετά από έντονο καβγά την κλώτσησε στο κεφάλι, προκαλώντας της βαρύτατο τραύμα. Η Γαρυφαλλιά μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας πήρε τότε τη γενναία απόφαση να δωρίσει τα όργανά της, δίνοντας ζωή σε άλλους συνανθρώπους.