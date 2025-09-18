Πάτρα: Ένταση στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα - Δακρυγόνα από την αστυνομία

Ένταση επικράτησε στην πρώτη πορεία συλλόγων και φοιτητών για τη μνήμη του Παύλου Φύσσα στην Πάτρα, όταν αστυνομικοί προχώρησαν στην ρίψη δακρυγόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί ακολουθούσαν σε μικρή απόσταση τους διαδηλωτές, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδρασή τους.

Τότε οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα.

Η ένταση έλαβε χώρα επί της οδού Κορίνθου, λίγο μετά τη διασταύρωση με τη Γούναρη ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγή ενός ατόμου έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού.

Προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Παύλου Φύσσα με ξεκάθαρο μήνυμα κατά του φασισμού, πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα δύο ξεχωριστές πορείες για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, στην οποία έλαβαν μέρος πλήθος συλλογικοτήτων, φοιτητικών παρατάξεων και οργανώσεων.

Σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο Παύλος Φύσσας, μουσικός και ενεργός αντιφασίστας γνωστός ως Killah P, δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι μετά από μαχαιριά του μέλους της Χρυσής Αυγής, Γιώργου Ρουπακιά.

Πηγή: thebest.gr