Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει την Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο 49χρονος εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο στην Πατρα, ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος μαθήτριάς του, η οποία τον κατήγγειλε στις Αρχές.

Ο κατηγορούμενος έλαβε χθες προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για κακουργήματα. Συγκεκριμένα, για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων, μετα από απόφαση του εισαγγελέα Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η είδηση προκάλεσε σοκ στους γονείς του συγκεκριμένου σχολείου, καθώς κανείς δεν υποψιαζόταν τι συνέβαινε.

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Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, η οποία σήμερα είναι 18 ετών και φοιτήτρια, όλα ξεκίνησαν όταν ήταν μόλις 14 ετών, ενώ η ασέλγεια σε βάρος της συνεχίστηκε για περίπου τρία χρόνια.

Δεχόταν πίεση να στέλνει στον καθηγητή «ροζ» φωτογραφίες και βίντεο

Ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση αποδίδεται στο γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν καθηγητής της στο σχολείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, της παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα.

Η 18χρονη υποστηρίζει ότι δεχόταν πιέσεις, προκειμένου να αποστέλλει στον καθηγητή φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, με το υλικό πράγματι να εντοπίζεται στο κινητό τηλέφωνο του 49χρονου.

Οι Αρχές τώρα εξετάζουν πότε δημιουργήθηκε και πότε εστάλη, καθώς και το σύνολο των επικοινωνιών που σχετίζονται με την υπόθεση.

Την είχε ερωτευτεί, λέει στους αστυνομικούς

Ο ίδιος φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε ερωτευτεί τη μαθήτριά του. Οι ισχυρισμοί του περιλαμβάνονται πλέον στη δικογραφία και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Μετά την καταγγελία της 18χρονης, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών προχώρησαν στη σύλληψη του εκπαιδευτικού στο σπίτι όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες πρόκειται να εξεταστούν εξονυχιστικά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κι άλλο ψηφιακό υλικό που συνδέεται με την υπόθεση ή ενδεχομένως με άλλες περιπτώσεις.

Μέχρι στιγμής, πάντως, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ασφάλειας Πατρών δεν έχει γίνει άλλη καταγγελία σε βάρος του 49χρονου από άλλη μαθήτρια ή ανήλικο πρόσωπο.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται ενώ τη Δευτέρα, ανακριτής και εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου.