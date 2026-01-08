Πάτρα: Η στιγμή που βγαίνει μαχαίρι στο κλαμπ το βράδυ του φονικού - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε σε κλαμπ της Πάτρας τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026, με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μ. Στόχος της έρευνας είναι η πλήρης αποσαφήνιση του ρόλου των εννέα κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο αδέλφια, ηλικίας 39 και 36 ετών, γνωστά στις Αρχές, καθώς και ένας νεαρός πυγμάχος που εργαζόταν ως «πορτιέρης» σε καταστήματα της πόλης. Και οι τρεις παρουσιάστηκαν αυτοβούλως το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στο Αστυνομικό Μέγαρο Πατρών, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, λίγο πριν εκπνεύσει το αυτόφωρο, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης παραδόθηκε στις Αρχές και ο 26χρονος, ο οποίος έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας ως το άτομο που φέρεται να κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο, κατά την έξοδό του από το κατάστημα, λίγα λεπτά μετά τη βίαιη συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

Τι δείχνει το βίντεο

Η ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού αποκαλύπτει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, την παρουσία μαχαιριού. Σε καταγραφή που έγινε στις 4:26 π.μ., δύο λεπτά πριν ξεσπάσει το επεισόδιο, φαίνεται μέλος της παρέας του θύματος να βγάζει μαχαίρι από τσαντάκι, να το ελέγχει και να το τοποθετεί ξανά, όπως φαίνεται και στην εικόνα που δημοσίευσε το pelop.gr. Στις 4:28 π.μ. η ένταση κλιμακώνεται, με τις δύο παρέες να έρχονται στα χέρια, ανταλλάσσοντας γροθιές και χτυπήματα με καρέκλες, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση στην πίστα.

Ποιος κρατούσε το μαχαίρι

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το άτομο που φέρεται να κατείχε το μαχαίρι είναι εκείνο που τραυμάτισε ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει τραύματα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Παράλληλα, πριν από το αιματηρό επεισόδιο είχε προηγηθεί ένταση με σερβιτόρα του καταστήματος, η οποία, σύμφωνα με κατάθεσή της, είχε ζητήσει από την παρέα του θύματος να αλλάξει θέση, καθώς εμπόδιζε την πρόσβαση στις τουαλέτες.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι δικηγόροι των δύο αδελφών και του «πορτιέρη», Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια της ζωής του 30χρονου και τονίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται κατηγορηματικά την κατηγορία της άμεσης συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Όπως υποστηρίζουν, από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν καμία εμπλοκή στο θανατηφόρο περιστατικό, καθώς βρίσκονταν σε διαφορετικό σημείο του καταστήματος, χωρίς οπτική ή άλλη επαφή με όσα συνέβησαν.

Οι ίδιοι ισχυρίζονται επίσης ότι μέλος της παρέας του θύματος ήταν εκείνο που ξεκίνησε το επεισόδιο, τραυματίζοντας έναν εκ των εντολέων τους με μαχαίρι, ενώ οι κατηγορούμενοι ήταν άοπλοι. Δηλώνουν τέλος την εμπιστοσύνη τους στις ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή Πατρών την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.