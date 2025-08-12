Πάτρα: Καταγγελία για κλοπή 100.000 ευρώ από σπίτι - Φιλικό του πρόσωπο «έδειξε» το θύμα

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε χθες, Δευτέρα (11/8) ένας κάτοικος στην Πάτρα, αναφέροντας πως κάποιος του έκλεψε 100.000 ευρώ από το σπίτι, με συνέπεια να κινητοποιηθούν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», χθες Δευτέρα 11/08/2025, ένας κάτοικος στην Πάτρα κατήγγειλε πως το χρηματικό ποσό που φύλασσε στο σπίτι του – σε συρτάρι – εξαφανίστηκε υποδεικνύοντας, ως δράστη φιλικό του πρόσωπο.

