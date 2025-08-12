Μενού

Πάτρα: Καταγγελία για κλοπή 100.000 ευρώ από σπίτι - Φιλικό του πρόσωπο «έδειξε» το θύμα

Ο κάτοικος στην Πάτρα είχε τα 100.000 ευρώ στο σπίτι του. Κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Αστυνομία στην Πάτρα
Περιπολικό της ΕΛΑΣ στην Πάτρα | Intime
Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε χθες, Δευτέρα (11/8) ένας κάτοικος στην Πάτρα, αναφέροντας πως κάποιος του έκλεψε 100.000 ευρώ από το σπίτι, με συνέπεια να κινητοποιηθούν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», χθες Δευτέρα 11/08/2025, ένας κάτοικος στην Πάτρα κατήγγειλε πως το χρηματικό ποσό που φύλασσε στο σπίτι του – σε συρτάρι – εξαφανίστηκε υποδεικνύοντας, ως δράστη φιλικό του πρόσωπο.

Με πληροφορίες από pelop.gr

