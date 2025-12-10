Πάτρα: Καταγγελία για κλούβα που μπλόκαρε ασθενοφόρα και υποχρεώθηκαν σε αναστροφή

Απίστευτες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τις αγροτικές κινητοποιήσεις στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, όπου η αστυνομία φέρεται να εμπόδισε τη διέλευση δύο ασθενοφόρων – το ένα μάλιστα με ασθενή – προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Τη στιγμή που αγρότες από την Ηλεία, την Πάτρα και την Αιτωλοακαρνανία είχαν συγκεντρωθεί για το συμβολικό άνοιγμα των διοδίων, το μπλόκο της ΕΛΑΣ παρέμεινε αμετακίνητο, αρνούμενο να επιτρέψει τη διέλευση ακόμα και οχημάτων άμεσης ανάγκης.

Εγκλωβισμός ασθενοφόρων

Η ένταση ξεκίνησε γύρω στις 12:00, όταν οι αγρότες προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη γέφυρα για να σηκώσουν συμβολικά τις μπάρες. Ωστόσο, στον κόμβο του Ρίου και στη Γαβρολίμνη, κλούβα των ΜΑΤ είχε αποκλείσει πλήρως τη διέλευση οχημάτων, αναγκάζοντας πολλούς να προσεγγίσουν την περιοχή πεζοί.

Το περιστατικό έλαβε δραματική τροπή όταν η ΕΛΑΣ δεν επέτρεψε το πέρασμα δύο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στο ένα από αυτά υπήρχε ασθενής που έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως.

Οι αγρότες ζητούσαν να ανοίξει ο δρόμος

Οι αγρότες υπογράμμιζαν δημόσια πως δεν είχαν πρόθεση να παρεμποδίσουν την κυκλοφορία, αλλά μόνο να πραγματοποιήσουν μια συμβολική κίνηση. Μάλιστα, έκαναν στην άκρη για να διευκολύνουν τα ασθενοφόρα και ζήτησαν επίμονα από τις αστυνομικές δυνάμεις να ανοίξουν για λίγο τον φραγμό. Παρόλα αυτά, το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα – όπως καταγγέλλεται – το ένα ασθενοφόρο να μείνει στο σημείο για περισσότερο από μισή ώρα.

Τελικά, ο δρόμος προς το νοσοκομείο παρέμεινε κλειστός από την κλούβα των ΜΑΤ. Αντί να μετακινηθεί το μπλόκο, το ασθενοφόρο αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή, εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα, ώστε να κατευθυνθεί μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού, η οποία ήταν ήδη επιβαρυμένη. Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσουν οι τρέχουσες επιχειρησιακές πρακτικές των αρχών.