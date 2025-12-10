Πάτρα: Κλούβα των ΜΑΤ εμπόδισε ασθενοφόρο εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων

Σε νέα δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα αγρότες από Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία. Σχεδίαζαν να ανοίξουν τα διόδια στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων με αυτοκινητοπομπή λίγο μετά το μεσημέρι.

Στο σημείο εμφανίστηκαν δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες με κλούβα απέκοψαν την πρόσβαση των αγροτών. Η παρουσία τους εμπόδισε όχι μόνο την κινητοποίηση αλλά και την κυκλοφορία, καθώς ασθενοφόρα αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.

Αποκλεισμοί σε βασικούς οδικούς άξονες

Στην Αιτωλοακαρνανία παραμένει κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο Αγγελόκαστρο.

Στη Ναυπακτία, Δωρίδα, Μεσολόγγι και Βόνιτσα, οι αγρότες κρατούν μπλόκα στις γέφυρες Μόρνου και Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, μπλόκα έχουν στηθεί στον Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Κάτω Αχαΐας, στον Πατρών – Κορίνθου στο Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιμετρική της Πάτρας.

Στην Ηλεία, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στον κόμβο Πύργου και στα Λεχαινά.

Η αστυνομική παρουσία και τα μπλόκα έχουν οδηγήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας από τους κόμβους Κ1 (λιμάνι Πάτρας) και Οβρυάς προς το τοπικό δίκτυο, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.