Πάτρα: Μητέρα συνελήφθη για έκθεση βρέφους σε κίνδυνο

Στην Πάτρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας μητέρας, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το pelop.gr, φέρεται να άφησε το μόλις ενός έτους παιδί της απροστάτευτο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές σωματικές βλάβες.

Το βρέφος εντοπίστηκε με εκχυμώσεις στο βλέφαρο και αιμάτωμα στους οφθαλμούς, γεγονός που οδήγησε στην άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Εκεί παραμένει νοσηλευόμενο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός του παιδιού, ενώ η μητέρα κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.