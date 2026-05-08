Πάτρα: Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπείρωση - Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων

Κατέληξε στο νοσοκομείο στο Ρίο, ένας 20χρονος εργάτης, όπου νοσηλευόταν για μέρες με λεπτοσπείρωση. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η αύξηση των κρουσμάτων.

EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Τεράστια ανησυχία έχουν προκαλέσει τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη χώρα μας και ακόμη μεγαλύτερος τρόμος επικράτησε μετά τον θάνατο 20χρονου στο Νοσοκομείο του Ρίου. 

Πρόκειται για έναν εργάτη από το Νεπάλ που νοσηλευόταν για καιρό και ύστερα κατέληξε. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο άτυχος 20χρονος, διέμενε σε περιοχή της Ηλείας και άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη το απόγευμα (6/5).

Υπενθυμίζεται ότι, ανάλογα θανατηφόρα περιστατικά από την ίδια ασθένεια καταγράφηκαν στην Ζάκυνθο και στην Ηλεία. Μάλιστα, στο νοσοκομείο του Ρίου, νοσηλεύονται ακόμη έξι εργάτες έχοντας συμπτώματα της μεταδοτικής ασθένειας, φυματίωση.
 

