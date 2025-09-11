Πάτρα: Ο πατέρας του βρέφους βάζει στο «κάδρο» πεθερά, μητέρα - Καθαρές οι εξετάσεις του παιδιού

Στο Mega και στο Live News μίλησε ο πατέρας του 2,5 μηνών βρέφους, που διακομίστηκε στις αρχές του 2013 σε νοσοκομείο στην Πάτρα -εμφανώς μελανιασμένο- και έφυγε από τη ζωή μετά από λίγες ημέρες νοσηλείας.

Ο πατέρας του βρέφους στην Πάτρα, που είναι προφυλακισμένος στα Ιωάννινα, έβαλε στο «κάδρο» την πρώην σύζυγο και πεθερά του, αναφέροντας πως το παιδί εμφάνισε μελανιές μετά τη σύντομη διαμονή με τη γιαγιά του.

«Όταν έφυγε ο μικρός από τη ζωή, ο Παναγιωτάκης, ήμασταν στην Πάτρα. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι για να μένουμε εκεί, γιατί πηγαίναμε πρωί - απόγευμα να δούμε τον μικρό και με το που φεύγει από τη ζωή ο μικρός, έρχεται η μάνα της στο σπίτι αυτό που είχα εγώ νοικιασμένο. Δεν γίνεται τώρα στον μικρό να τον τρέχουμε όλη τη ζωούλα που έζησε, 2,5 μηνών να είμαστε στο νοσοκομείο και ξαφνικά να πηγαίνει στην πεθερά μου και μετά από εκεί κατευθείαν στο νοσοκομείο» είπε ο πατέρας του παιδιού.

Πάτρα: «Καθαρές» οι εξετάσεις του βρέφους

«(Η μητέρα των παιδιών) Φοβάται τους δικούς της πολύ απλά. Και η ίδια μπορεί να πλάκωσε στο ξύλο το παιδί. Άμα διαβάσεις τις δικογραφίες τότε, που έχουν δοθεί και η ίδια η μητέρα των παιδιών το λέει, ότι μπορεί να το έχει κάνει και η μάνα μου» συνέχισε ο πατέρας του παιδιού στην Πάτρα.

Την ίδια ώρα, οι εξετάσεις του βρέφους σε ό,τι αφορά την πηκτικότητα του αίματός του, «δείχνουν» πως δεν είχε κάποια παθολογία που να δικαιολογούσε το σενάριο της μηνιγγίτιδας όπως αποφάνθηκε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης.

Ειδικότερα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Πάτρας, στις 3 και 4 Ιανουαρίου 2013, έλεγξαν το βρέφος και βρήκαν ότι οι τιμές στο αίμα του είναι φυσιολογικές, γεγονός που σημαίνει ότι το αίμα δεν είχε κάποια παθολογία, άρα πιθανότατα οι μελανιές αποτελούν σημάδια χτυπήματος.