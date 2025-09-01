Πάτρα: «Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει έρχεται η μηχανή πάνω μου», δήλωσε ο πατέρας της 8χρονης

Ξεσπά ο πατέρα της 8χρονης, η οποία τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Πάτρα όπου βρισκόταν μαζί με τη γιαγιά της.

Υπενθυμίζεται ότι, η γιαγιά της θυσιάστηκε μπαίνοντας βάζοντας μπροστά το κορμί της, προκειμένου να προστατεύσει την ανήλικη και ύστερα υπέκυψε στα τραύματα της.

Ο πατέρας, μίλησε σήμερα (01/09) στο Mega και περιέγραψε πόσο έχει επηρεάσει την κόρη του το γεγονός, η οποία ξυπνά μέσα στο βράδυ.

Τροχαίο στην Πάτρα: Τι δήλωσε ο πατέρας της 8χρονης

Συγκεκριμένα ο πατέρας δήλωσε: «Το παιδί μου έχει πολλά χτυπήματα. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν με νοιάζει εάν (ο οδηγός της μηχανής) είχε ποινικό παρελθόν. Αν με είχε πάρει τηλέφωνο και ζητούσε συγγνώμη, θα του έλεγα ‘δεν πειράζει, το παιδί μου ζει, κοίτα να ξεμπλέξεις’. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο», είπε ο πατέρας της 8χρονης που χτυπήθηκε .

«Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει ‘έρχεται η μηχανή πάνω μου’. Τη γιαγιά τη διέλυσε η μηχανή. Την είδα στο νεκροτομείο, τη διέλυσε» προσθέτει, μιλώντας στο Live News.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, ο ίδιος ζήτησε την κόρη του να την παρακολουθήσει ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο -όπως του είπαν- το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχολόγο.



