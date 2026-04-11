Πάτρα: Παραδόθηκε 32χρονος για το αιματηρό επεισόδιο στο Σούλι

Ένας 32χρονος άνδρας παραδόθηκε στις Αρχές για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα.

Για την ίδια υπόθεση όπως αναφέρει το thebest.gr έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ατόμων, με τον 32χρονο να είναι ο πρώτος που εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον των Αρχών.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών και στη συνέχεια να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο περιστατικό.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 22χρονος στο πόδι, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

