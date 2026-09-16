Μενού

Πάτρα: Πέθανε νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Θλίψη για νεογέννητο κοριτσάκι στην Πάτρα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας - Πάτρα
Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα | EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου νεογνού στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24.gr το νεογέννητο κοριτσάκι γεννήθηκε πρόωρα το πρωί της Τετάρτης και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από τη γέννησή του.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ