Πάτρα: Πέθανε νεογνό λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου νεογνού στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24.gr το νεογέννητο κοριτσάκι γεννήθηκε πρόωρα το πρωί της Τετάρτης και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ήδη από τη γέννησή του.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο μετά τη γέννησή του.
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