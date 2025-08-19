Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό

Προφυλακιστέοι τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ ακολούθησε ο 21χρονος.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, που φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής, εμφανίστηκε χθες για να καταθέσει ως μάρτυρας. Ωστόσο, κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Έξω από τα δικαστήρια Πάτρας συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι των δύο κατηγορουμένων, ενώ εκφράζουν την απορία τους για το πώς είναι δυνατόν η Δικαιοσύνη να μην έλαβε υπόψιν την έκθεση αυτοψίας του κλιμακίου της Διεύθυνσης Εμπρησμών του Πυροσβεστικού Σώματος.