Ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού στην Πάτρα πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων στις 09:00 σήμερα (24/11) προκειμένου να απολογηθεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Η διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος στο κτήριο. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου. Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της. Ο 16χρονος θα οδηγηθεί σε φυλακές ανηλίκων.