Ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονου κοριτσιού στην Πάτρα πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων στις 09:00 σήμερα (24/11) προκειμένου να απολογηθεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Η διαδικασία διήρκεσε αρκετές ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος στο κτήριο. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.
Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου. Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της. Ο 16χρονος θα οδηγηθεί σε φυλακές ανηλίκων.
- Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»
- Τσίπρας για Μάτι: «Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει, γιατί Θεέ μου;»
- Το ρεκόρ του Gutenberg, η τεράστια προκαταβολή στον Τσίπρα και το μεγάλο ποσοστό επί του τζίρου
- Μαρίνα Σάττι: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο - Ακυρώνεται η εμφάνιση στο MadWalk
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.