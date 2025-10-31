Πάτρα - Πύργος: Κλείνουν για 2 μήνες οι έξοδοι του κόμβου Κυλλήνης - Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία

Τον αποκλεισμό κυκλοφορίας των εξόδων του ανισόπεδου κόμβου Κυλλήνης (στο 269,2 χλμ) και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της Πατρών - Πύργου, ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 έως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025.
Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τους γειτονικούς κόμβους της Βάρδας (Χ.Θ. 256,22) και της Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86) όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα. Οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Κυλλήνης, θα λειτουργούν κανονικά.
