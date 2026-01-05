Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κέντρου όπου έγινε ο ξυλοδαρμός - Επτά οι δράστες

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα (05/01) οι ιδιοκτήτες του κέντρου στην Πάτρα, όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου, τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Το οπτικό υλικό ήταν χρήσιμο για τους αστυνομικούς προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, κατά πληροφορίες του Tempo24.Νews, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δεν βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Ωστόσο ο δεύτερος τους διέψευσε λέγοντας πως τους είχε επιστρέψει το καταγραφικό σύστημα εδώ και ένα μήνα.

Συνολικά επτά οι δράστες

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου.

Από αυτούς οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι “επτά” κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

Αντίποινα από συγγενείς και φίλους του θύματος

Η κατάσταση στην Πάτρα παραμένει τεταμένη. Σημειώθηκαν αντίποινα από συγγενείς και φίλους του 30χρονου. Το μεσημέρι της Κυριακής έκαναν… γυαλιά καρφιά καφετέρια στην περιοχή των Προσφυγικών.

Η καφετέρια ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου σημειώθηκε ο μοιραίος καβγάς.

Παράλληλα ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται από χθες το πρωΐ μπροστά από το κλαμπ που έγινε το φονικό, για την αποφυγή νέων επεισοδίων.