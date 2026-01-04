Θρήνος στην Πάτρα για τον θάνατο του 30χρονου: Έσπασαν το μαγαζί του ιδιοκτήτη του μπαρ ως αντίποινα

Αναταραχή επικρατεί στην Πάτρα μετά τον θάνατο του 30χρονου νέου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό σε μπαρ. Οι γονείς του αλλά και άλλοι συγγενείς ζητούν ευθύνες από τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού, λέγοντας πως έπρεπε να προστατέψει το παιδί τους.

Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ του tempo24, το μεσημέρι της Κυριακής, φίλοι και συγγενείς του θύματος, ως αντίποινα, έσπασαν καφετέρια που ανήκε στον ιδιοκτήτη του μπαρ.

Διαβάστε ακόμα: Φονική συμπλοκή στην Πάτρα: 30χρονος νεκρός μετά από ξυλοδαρμό

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου δύο παρέες διασκέδαζαν. Για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν συγγενείς του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές και έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο κι άλλων αντιποίνων, ενώ τα μέλη της παρέας του θύματος δίνουν αυτή την ώρα καταθέσεις για το αιματηρό περιστατικό.

