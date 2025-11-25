Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών. Δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον εγκλωβισμό ενός από τους οδηγούς.

Πυροσβεστικό κλιμάκιο έφτασε άμεσα στο σημείο, σύμφωνα με το patrisnews και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφερε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο οδηγό από την καμπίνα του οχήματος.

Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ για ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εφαρμόζει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να διεξαχθεί χωρίς κινδύνους η σχετική έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.