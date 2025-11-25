Μενού

Πάτρα: Συγκρούστηκαν νταλίκες - Τραυματίστηκε ο ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική οδό Πατρών - Πύργου με νταλίκες.

Reader symbol
Newsroom
νταλίκα
Τροχαίο με νταλίκες στην Πατρών - Πύργου | Patris news
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών. Δύο νταλίκες συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τον εγκλωβισμό ενός από τους οδηγούς.

Πυροσβεστικό κλιμάκιο έφτασε άμεσα στο σημείο, σύμφωνα με το patrisnews και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφερε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο οδηγό από την καμπίνα του οχήματος.

Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ για ιατρική αξιολόγηση και φροντίδα.

Λόγω του ατυχήματος, η Τροχαία εφαρμόζει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, προκειμένου να απομακρυνθούν τα οχήματα και να διεξαχθεί χωρίς κινδύνους η σχετική έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ