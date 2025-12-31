Πάτρα: Σύλληψη δύο ανηλίκων που ξυλοκόπησαν και απείλησαν με μαχαίρι 15χρονο

Άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα αυτή τη φορά στην Πάτρα, χθες, το πρωί της Τρίτης (30/12), στην Πάτρα, με την αστυνομία να συλλαμβάνει δυο ανηλίκους, οι οποίοι φέρονται να ξυλοκόπησαν και να απείλησαν με μαχαίρι 15χρονο.

Ειδικότερα, οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι φέρονται να προσέγγισαν έξω από σχολικό χώρο έναν 15χρονο και να τον γρονθοκόπησαν στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ενώ ο ένας απείλησε θύμα και με σουγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 13 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.