Πάτρα: Συνελήφθη εκπαιδευτικός για πορνογραφία ανηλίκων και κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών

Ένας εκπαιδευτικός συνελήφθη στην Πάτρα, σε βάρος των οποίου σχηματίστηκε, έπειτα από καταγγελία, δικογραφία για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας με κοινοποίηση γυμνών φωτογραφιών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από καταγγελία γονέα 15χρονης μαθήτριας και ύστερα από εξέταση της τελευταίας, παρουσία παιδοψυχολόγου, συνελήφθη εκπαιδευτικός, ο οποίος χθες το πρωί, μέσα σε τάξη εκπαιδευτικού ιδρύματος, έδειξε στην μαθήτρια, φωτογραφίες από το κινητό του τηλέφωνο, που απεικόνιζαν γεννητικά όργανα ανήλικων παιδιών.
Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, στην κατοχή κατηγορούμενου βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, από το οποίο εξήχθη το επίμαχο φωτογραφικό υλικό, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι και ηλεκτρονικός υπολογιστής, που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.
