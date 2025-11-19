Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που φέρεται ότι βίασε την 12χρονη

Σοκάρουν οι νέες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 12χρονης από την Πάτρα, καθώς πρίν από λίγη ώρα συνελήφθη στο σπίτι του ο 16χρονος που φέρεται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

Σημειώνεται ότι από την διένεργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, επιβεβαιώθηκε η καταγγελία του 12χρονου κοριτσιού πως υπέστη σεξουαλική κακοποίηση.

Όλα συνέβησαν στις 16 Νοεμβρίου όταν ο νεαρός ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε αρχικά σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια της άσκησε σωματική βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, πιθανότατα σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Η καταγγελία στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας ήρθε από την μητέρα της 12χρονης, η οποία υπέδειξε τον 16χρονο, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της την ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών και έπειτα την κακοποίησε σεξουαλικά.

Οι αστυνομικοί, μετά τις σχετικές καταθέσεις σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του. Η δικογραφία, εστάλη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 16χρονου.