Πάτρα: Θρίλερ στην άσφαλτο με ανατροπή οχήματος και εγκλωβισμό οικογένειας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (05/04) στην Πάτρα, όταν ΙΧ που παραβίασε STOP στην οδό Σολωμού εμβόλισε διερχόμενο όχημα στη συμβολή με τη Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δεύτερο αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του μια τετραμελής οικογένεια.

Μετά την παρέμβαση της Πυροσβεστικής, οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν χωρίς σοβαρά τραύματα, με τη μητέρα και τα δύο παιδιά να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την έρευνα για τα αίτια έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.