Μενού

Πάτρα: Θρίλερ στην άσφαλτο με ανατροπή οχήματος και εγκλωβισμό οικογένειας

Σύγκρουση-σοκ στην Πάτρα, όταν ΙΧ παραβίασε STOP, τίναξε στον αέρα τετρακίνητο και εγκλώβισε τετραμελή οικογένεια.

Reader symbol
Newsroom
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (05/04) στην Πάτρα, όταν ΙΧ που παραβίασε STOP στην οδό Σολωμού εμβόλισε διερχόμενο όχημα στη συμβολή με τη Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με το tempo24news.gr, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το δεύτερο αυτοκίνητο ανατράπηκε και κατέληξε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του μια τετραμελής οικογένεια.

Μετά την παρέμβαση της Πυροσβεστικής, οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν χωρίς σοβαρά τραύματα, με τη μητέρα και τα δύο παιδιά να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Την έρευνα για τα αίτια έχει αναλάβει η Τροχαία Πατρών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ