Εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, ο θάνατος του 50χρονου από τη Λέρο το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026. Δράστης ήταν ο γιος του, μετά από έντονο καυγά που είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 18χρονος, όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς, πέταξε κατά τη διάρκεια του καυγά στο κεφάλι του πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πατροκτονία στη Λέρο: Προσπάθησε να ρίξει «στάχτη» ο γιος

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν πατέρας και γιος, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.

Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, ο 18χρονος αρχικά παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, αλλά τελικά έσπασε υπό την πίεση και ομολόγησε τι συνέβη, οδηγώντας στη σύλληψή του.

Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.