Εξιχνιάστηκε από την Ελληνική Αστυνομία, ο θάνατος του 50χρονου από τη Λέρο το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026. Δράστης ήταν ο γιος του, μετά από έντονο καυγά που είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Ο 18χρονος, όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς, πέταξε κατά τη διάρκεια του καυγά στο κεφάλι του πατέρα του ένα βαρύ αντικείμενο μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρούσαν, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο δράστης, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις, αναφέρει το ΑΜΠΕ.
Πατροκτονία στη Λέρο: Προσπάθησε να ρίξει «στάχτη» ο γιος
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο συνεργείο που διατηρούσαν πατέρας και γιος, έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.
Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορές, ο 18χρονος αρχικά παρουσίασε το περιστατικό ως ατύχημα, αλλά τελικά έσπασε υπό την πίεση και ομολόγησε τι συνέβη, οδηγώντας στη σύλληψή του.
Ο δράστης αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας ενώπιον του εισαγγελέα της Κω, προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει το νησί.
