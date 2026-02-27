Μενού

Λόρα: Σε δομή ανηλίκων η 16χρονη μετά τον εντοπισμό της – Πιθανό να δει τον πατέρα της

Η 16χρονη Λόρα, που αγνοούνταν από τις αρχές του Ιανουαρίου, εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο σε σπίτι. Είναι καλά στην υγεία της.

lora
Η 16χρονη Λόρα
Σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο έχει μεταφερθεί η 16χρονη Λόρα, η οποία εντοπίστηκε από τη γερμανική αστυνομία, κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου. Η έφηβη αγνοούνταν από τις αρχές Ιανουαρίου. 

Η νεαρή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα παρακολουθείται στενά από ψυχίατρο.

Ο πατέρας της 16χρονης και οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί για τον εντοπισμό της. 

Ο πατέρας, να υπενθυμιστεί, βρίσκεται στη Γερμανία τις τελευταίες εβδομάδες, προκειμένου να δώσει πληροφορίες στις αρχές για την κόρη του.

Εξετάζεται η πιθανότητα να συναντήσει την Λόρα, και εφόσον συμβεί αυτό θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Πού βρέθηκε η Λόρα

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η 16χρονη εντοπίστηκε σε ένα οίκημα και φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία της.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί εάν τη φιλοξενούσε κάποιος και της παρείχε βοήθεια

