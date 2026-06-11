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Παξοί: Φωτιά σε σκάφος που πραγματοποιεί κρουαζιέρες - Επεκτάθηκε και σε δεύτερο

Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό σκάφος που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες στους Παξούς. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν και σε δεύτερο.

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Φωτιά σε ημερόπλοιο στους Παξούς
Φωτιά σε ημερόπλοιο στους Παξούς | corfutvnews.gr
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των Παξών, όταν ξέσπασε φωτιά σε ημερόπλοιο σκάφος, που πραγματοποιεί ημερήσιες κρουαζιέρες στη 13:00 το μεσημέρι, της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kerkyrasimera.gr, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε δεύτερο ελλιμενισμένο σκάφος, με τις αρμόδιες Αρχές να προχωρούν σε μεγάλη κινητοποίηση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από ημερόπλοιο το οποίο είχε ήδη αποβιβάσει τους επιβάτες του, καθώς είχε ολοκληρώσει την ημερήσια εκδρομή από την Πάργα προς τους Παξούς.

Στο σημείο βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι προσπάθειες συγκεντρώνονται στο να σβήσει η φωτιά και να περιορισθεί η εξάπλωσή της σε περισσότερα γειτονικά σκάφη.

Οι Λιμενικές Αρχές διενεργούν έρευνα ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα ενώ θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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