Με εντολή της ΕΛΑΣ, οι σταθμοί του μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Υπενθυμίζεται ότι φορείς και οργανώσεις καλούν σε συγκεντρώσεις για τη «μαύρη» επέτειο των 12 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το μέλος της Χρυσής Αυγής, Γιώργο Ρουπακιά.

12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στη μνήμη του πραγματοποιείται σήμερα, στις 17:30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τη μάντρα του Μπλόκου της Κοκκινιάς.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά κάνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή, αναφέροντας, μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση:

«Φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά, οι συνθήκες που γέννησαν και όπλισαν το χέρι των φασιστών όχι μόνο παραμένουν, αλλά δυναμώνουν. Η αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει μισθούς και δικαιώματα, η εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, η όξυνση της καταστολής, το έδαφος που δίνουν κυβερνήσεις και ΕΕ σε ακροδεξιά και φασιστικά μορφώματα, αποδεικνύουν ότι ο φασισμός δεν είναι «παρεκτροπή», αλλά γέννημα – θρέμμα αυτού του συστήματος.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί όλους τους εργαζόμενους, τα σωματεία, τη νεολαία του Πειραιά να δώσουν δυναμικό, μαχητικό «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνα για τα 12 χρόνια από τη στυγνή δολοφονία του Παύλου από τους ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής».

Κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη

Και στη Θεσσαλονίκη έχει προγραμματιστεί για σήμερα συγκέντρωση και πορεία, που έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας. Στην κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν συλλογικότητες, άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, φοιτητές, καθώς και μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς.

Λόγω της πορείας, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία, τέσσερις σταθμοί του μετρό θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα, κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», στους οποίους οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν κανονικά.

Συλλαλητήρια και κατά της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου

Παράλληλα, μια σειρά από σωματεία και φορείς σχεδιάζουν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, διαμαρτυρόμενοι για την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, να δώσει το πράσινο φως για την αποφυλάκιση του ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, για λόγους υγείας.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήσεις πραγματοποιηθούν στις παρακάτω περιοχές:

Στη Θεσσαλονίκη, στις 06:00 μ.μ. στην Καμάρα.

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 7.30 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Στα Ιωάννινα στις 11 π.μ. οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν στο Δικαστικό Μέγαρο.

Στο Ηράκλειο, στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

Στη Θάσο, στις 7.30 μ.μ., στο θεατράκι του Θεαγένη.

Στην Καβάλα, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Καλαμάτα, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Ξάνθη, στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Πάτρα, στις 7 μ.μ. στην πλ. Γεωργίου.

Στα Χανιά, στις 7 μ.μ. στην πλ. Δημοτικής Αγοράς.